Pomeriggio 5, effetto GfVip: Barbara D'Urso fa terra bruciata. Share, cifre da urlo

Francesco Fredella 03 marzo 2021

Pomeriggio 5 batte La Vita in Diretta. Una puntata difficilissima, che però porta un vero record stagionale alla vigilia di Sanremo (la prima puntata in onda ieri sera su Rai 1). I dati parlano chiaro: il talk del pomeriggio di Canale 5 - ormai una colonna portante del palinsesto - nella prima parte raggiunge il 18,06% di share e nella seconda parte il 19,37% di share, picchi superiori al 20% che sfiorano i 3 milioni di spettatori. La Vita in Diretta su Sanremo si ferma al 16,37% di share. Un vero colpo di Barbara d'Urso, che dedica la sua puntata all'attualità e poi ad un'ampia pagina sul Grande Fratello Vip. La Vita in diretta non riesce a sorpassare il Biscione, Barbarella in corsia di sorpasso. Stamattina a Cologno Monzese si festeggia: quella di ieri era sicuramente una puntata molto difficile. Ma anche Sanremo, targato Rai1, ha avuto una battuta d'arresto alla prima puntata con il 46% di share rispetto alla scorsa edizione.

Ovviamente non è il primo successo per Carmelita, che fa brindare i piani alti di Cologno Monzese. A stretto giro, la sua Domenica Live metterà il turbo tornando alla vecchia formula in diretta con altre due ore in più (quindi dal primo pomeriggio fino al game di Canale5). La d'Urso, tra l'altro, come anticipato da Libero e confermato da Mediaset, tornerà con Live nella nuova stagione televisiva. Un breve stop. Poi il programma di Carmelita, che è giunto alla terza edizione, sarà di nuovo in onda.

