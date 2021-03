Sanremo 2021, Eleonora Daniele e la strepitosa gaffe su Bugo: "Adesso la guardiamo", ma lo ha visto il Festival?

03 marzo 2021 a

Gaffe clamorosa per Eleonora Daniele a Storie italiane. La conduttrice del programma mattutino di Rai 1 ha commesso un errore, certamente non voluto, in diretta. Mentre commentava la prima serata del Festival di Sanremo, la padrona di casa ha detto: “Bugo adesso vediamo la tua esibizione di ieri sera. Ce l’abbiamo l’esibizione di Bugo di ieri sera?”. Un autentico scivolone, visto che ieri Bugo non ha cantato. La sua esibizione è in programma questa sera. Dopo qualche momento di difficoltà, però, la Daniele è stata corretta dallo stesso cantante, che un po' in imbarazzo ha affermato: "No, guarda che io ieri sera non ho cantato".

“Ho la bambina piccola e a una certa ora mi devo svegliare per essere qua… Noi in realtà abbiamo una copertina dedicata a Bugo, adesso la mostriamo”, ha detto allora Eleonora Daniele per giustificarsi. Nel corso della puntata, comunque, Bugo è intervenuto anche per complimentarsi con Achille Lauro per il quadro portato sul palco. Il cantante ha detto di essere rimasto colpito sia per il brano che per la sua performance, ancora una volta volutamente provocatoria. Lauro, infatti, ha interpretato diverse personalità: donna e uomo insieme, umano e alieno allo stesso tempo, artista e divinità.

Achille Lauro ha anche pianto lacrime di sangue durante l'esibizione. Lacrime che hanno ricordato quelle della Madonna che piange delusa e colpita dall'umanità. Intanto Bugo, che questa sera canterà il brano E invece sì, è uno degli artisti più attesi a Sanremo. Anche perché l'anno scorso non finì bene per lui: abbandonò il palco dell'Ariston a causa di alcuni screzi con il partner Morgan. Scelta che portò all'eliminazione di entrambi dalla gara.

