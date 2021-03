Striscia la Notizia, "Danilo Toninelli ha dato ragione a Matteo Salvini. Una cazz***?": Buffagni intercettato e umiliato

05 marzo 2021 a

a

a

Giampaolo Fabrizio nei panni di Bruno Vespa è saltato da un politico all’altro, come sempre accade all’interno della sua rubrica per Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Il primo a essere intercettato dal “vespone” è stato Stefano Buffagni, che non è apparso particolarmente contento di incontrarlo. “Ho sentito che Beppe Grillo vuole reintegrare gli espulsi. Benissimo, questo significa che finalmente avrete qualcun altro da buttare fuori?”, ha ironizzato l’inviato di Striscia.

"L'ho visto nudo, e...". A Striscia la confidenza (molto) intima sulle misure di Amadeus: "Un cavallo" | Video

Buffagni ha provato a liquidarlo subito con un “buon lavoro”, ma il “vespone” non ha mollato la presa e ha rilanciato: “Ho sentito che Matteo Salvini sta spingendo per acquistare il vaccino Sputnik. Il vostro Danilo Toninelli gli ha dato ragione, si può dire che dimostra che quella di Salvini è una vera caz***?”. Poi l’inviato di Striscia ha trattato lo stesso argomento con il leghista Mario Pittoni: “Salvini spinge per comprare il vaccino russo. È vero che è disposto a tutto, pure a spendere tutti i rubli che avete incassato da Mosca? Voi non avete un fondo cassa da 49 milioni di euro?”.

"Manco allora, sto poraccio" A Striscia l'aneddoto piccante della "Venier" su Domenico Arcuri e Myrta Merlino | Video

Infine il “vespone” ha intercettato Federico Mollicone di Fdi con il quale ha fatto ironia su Giorgia Meloni: “Ha querelato il vignettista Vauro che l’ha offesa dandole della fascista. È vero che la Meloni era così arrabbiata che ha tirato contro Vauro una bottiglia di olio di ricino?”.

GUARDA IL VIDEO DEL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA

"Inquadratura sessista". La denuncia di Striscia: cosa hanno il coraggio di mandare in onda su Rai3, scandaloso | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.