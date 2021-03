Striscia la Notizia, panico per Francesca Manzini prima del ritorno: "Per superarlo...", una confessione assurda

08 marzo 2021 a

Strano, ma vero: Francesca Manzini è agitata. L’idea di tornare a Striscia la Notizia, in diretta (da stasera, lunedì 8 marzo, su Canale 5), la rende un po’ nervosa. “Sono agitata ma faccio impacchi di camomilla”, racconta a Telesette. La Manzini, regina delle imitazioni, sarà affiancata da Gerry Scotti. “Che elemento potrei usare? Una carbonara, un salame, due brioche al mattino? Gerry è davvero inimitabile”, scherza. E potrebbe presto imitarlo (un po’ come accade con tutti i personaggi). Il suo cavallo di battaglia è sicuramente Mara Venier.

Per Francesca il ritorno a Striscia è sicuramente un bel traguardo. “Mi rende enormemente orgogliosa”, racconta a Telesette. La trasmissione di Antonio Ricci ha appena raggiunto il record delle 7000 puntate. “Che meraviglia, sono anche nel video celebrativo e questo mi rende enormemente orgogliosa”, continua.’Tornare a Striscia al fianco di Gerry dopo un anno", racconta. Ha il sapore di casa, di felicità, di gratitudine e di responsabilità. E, come disse qualcuno... 'se mi sbaglio mi corrigerete'”.

Prima del saluto finale dell’inossidabile coppia Greggio- Iacchetti ha parlato anche Giancarlo Scheri (dirigente Mediaset): "Saluto e ringrazio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, autentiche colonne del Tg satirico di Antonio Ricci, che da sempre nobilita l’access di Canale 5. E do il benvenuto a Gerry Scotti e Francesca Manzini: uno senatore di Canale 5 e l’altra talento dell’imitazione e non solo. In bocca al lupo a tutti!". A Striscia l’avvicendamento dei conduttori, da rumors, dovrebbe durare tre settimane. Infatti, è previsto anche il ritorno di Michelle Hunziker al fianco della Manzini (dopo Gerry Scotti).

