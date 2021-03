Striscia la Notizia umilia ancora Nicola Zingaretti: "Lo ha lasciato a Barbara D'Urso", un "dettaglio" ferocissimo

10 marzo 2021 a

a

a

Nicola Zingaretti è finito nuovamente nel mirino dei social: facile fare ironia sulla sua ospitata da Barbara d’Urso, dopo quel tweet contro la chiusura del Live della domenica sera di Canale 5 che aveva scatenato grandi polemiche a sinistra. Striscia la Notizia ha affrontato con Gianpaolo Fabrizio nel ruolo di “Vespone” il tema della successione nel Pd, dato che il segretario si è dimesso e pare proprio non avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi.

"Simpatici voi di Mediaset". Zingaretti fuori controllo: il suo ridicolo sfogo con Staffelli, "la trappola" a microfoni spenti

Anche perché la spaccatura è stata netta, con Zingaretti che ha detto di vergognarsi del suo partito dominato dal “poltronismo”. L’inviato di Striscia ne ha parlato con Francesco Boccia: “Ho sentito che Zingaretti è andato da Barbara d’Urso e ha confermato le sue dimissioni. Ma è vero che Zinga ha lasciato anche il suo curriculum? Potrebbe fare la ballerina, visto tutti i segretari del Pd ballano”.

"Il plagio di Achille Lauro". Striscia mostra le prove, a Sanremo tutta una farsa? Occhio a questo video del 2009 | Guarda

Poi il “Vespone” ha punto Boccia sulla lotta alla successione, che dovrebbe essere vinta da Enrico Letta: “È vero che non c’è fretta perché al momento la poltrona vuota della segreteria del Pd sta facendo meglio di Zingaretti? Tra l’altro ho sentito che Beppe Grillo si è proposto come segretario, ma si può dire che nel Pd può arrivare lui che lancia i vaffa e andar via Zingaretti che i vaffa invece se li piglia tutti?”.

"Ama l'effetto sorpresa". Impensabile confessione di Gerry Scotti su Antonio Ricci: ecco come funziona a "Striscia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.