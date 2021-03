Canzone segreta e Serena Rossi, slavina sulla Rai: "Che roba è?". In diretta, una fine rovinosa

13 marzo 2021 a

Pioggia di critiche su Canzone segreta, il nuovo show del venerdì sera di Rai1 affidato a Serena Rossi. L'attrice, cantante e presentatrice, lanciata dalla straordinaria interpretazione di Mia Martini nella fiction dedicata all'indimenticabile interprete calabrese, non è in discussioni. A non convincere il pubblico sui social, semmai, è il format dello show ideato da viale Mazzini. Uno spettacolo che mescola musica, vip e storie d'amore che però, al momento, non sembra né carne né pesce. Ad aleggiare sulla Rossi è il fantasma di Raffaella Carrà, visto che Canzone segreta appare a molti come un remake fiacco e scolorito del mitico Carramba che sorpresa.

"Mah, finora è tutto un grande mah. Mi sento solo di dire che Serena Rossi meritava qualcosa di ben più forte e consistente", si legge su Twitter, con il sito specializzato Gossipetv che passa in rassegna i commento più duri: "In pratica è una sfilata di gente famosa a cui viene fatto un regalo. Avanguardia", o ancor "Ma questo programma sembra il film della vita che fa la D’Urso, ma che è?". Per molti ancora Serena Rossi è "un talento straordinario, sprecato in un programma che è un misto tra Live-Non è la D’Urso e C’è posta per te". Immancabile l'appello dei nostalgici, categoria molto numerosa sui social in particolare ogni qualvolta si parli di tv: "Ridateci Carramba che sorpresa". Appunto.

E c'è chi mette in dubbio che a rovinare il clima sia proprio la presenza di personaggi famosi dello spettacolo italiano (ieri sera, al debutto, è toccato tra gli altri a Luca Argentero, Marco Tardelli e Virginia Raffaele), auspicando un cambio di programma con persone comuni. Proprio come Carramba, insomma.

