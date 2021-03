Isola dei famosi, la frase rubata a Ilary Blasi: "Manco l'italiano parlo". Imbarazzo totale, che disgrazia con Gascoigne

16 marzo 2021 a

Inizio col botto per l'Isola dei famosi di Ilary Blasi su Canale 5, che fa il pieno di share: la prima puntata raggiunge il 21,68% di ascolti per 3,6 milioni di persone. Cifre pesantissime. E una puntata scoppiettante, tra molte gaffe, in primis quella sulla "patata-Palapa" pronunciata dalla conduttrice che ha fatto calare un gelo siderale. A concorrere al successo anche il cast d'eccezione, con Elisa Isoardi tra i naufraghi e Tommaso Zorzi come opinionista dell'ultimo secondo, dopo la positività di Elettra Lamborghini, opinionista designata e relegata a casa.

Ma non solo. Notevole e imprevedibile anche la presenza di Paul Gascoigne, l'ex calciatore caduto in disgrazia dopo enormi problemi di alcolismo e che ora tenta il rilancio all'Isola. Gazza, infatti, ha l'Italia nel cuore: non ha mai scordato la sua parentesi in forza alla Lazio. Peccato però che Gascoigne, con l'italiano, abbia un rapporto davvero difficile: forse il concorrente più famoso di quest'Isola (lo si conosce infatti in tutto il mondo), ma non spiccica una parola della nostra lingua. Divertente, surreale, ma resta da comprendere come potrà essere gestita la situazione.

Nel frattempo, Ilary Blasi quando si rapporta con l'ex calciatore di Serie A prova a metterci una pezza. Lo fa con la consueta auto-ironia. Ma la pezza, in verità, è un po' peggio del buco, come da proverbio. "Mi hanno detto che se Paul non capisce, parla in inglese. Io vi voglio bene, ma manco l’italiano parlo...", ha commentato la Blasi. Attimi di gelo in studio. E, a quel punto, in soccorso della conduttrice ecco arrivare Tommaso Zorzi, che parla un inglese perfetto, studiato a Londra prima della sua parabola al Grande Fratello Vip. A parlare con Gazza, ci pensa Zorzi. E quando Gascoigne prova a cimentarsi con una frase in italiano, le risate sono sempre assicurate.

