Striscia la Notizia, "vi faccio entrare tutti nella patata"? Storico disastro di Ilary Blasi, il tg picchia durissimo: nemmeno 24 ore dopo...

A suo modo, un record, quello di Ilary Blasi. Un Tapiro d'oro... da record. Già, perché Striscia la Notizia si è messa sulle tracce della conduttrice dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 iniziato lunedì 15 marzo, a meno di 24 ore dalla prima diretta. E perché? Per la consegna del Tapiro, appunto, consegnato come sempre dall'ineffabile Valerio Staffelli. La ragione? La clamorosa gaffe di lady Francesco Totti nel corso della prima puntata dell'Isola, quel lapsus, "patata" al posto di Palapa, che ha scatenato il web e che, soprattutto, ha fatto calare il gelo prima delle risate nello studio Mediaset.

"Vi faccio entrare tutti nella patata", disse Ilary Blasi, testuali parole. Insomma, uno scivolone clamoroso. Che le è valso il poco ambito riconoscimento del tg satirico di Canale 5. Strepitose, per inciso, le reazioni di Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi. La consegna del Tapiro è stata rivelata dalla Blasi con una serie di story su Instaram, in cui ha taggato la pagina ufficiale di Striscia e dello stesso Staffelli.

A stretto giro di posta, anche la pagina Instagram di Striscia la Notizia ha condiviso la story della Blasi, con il commento: "Isola dei famosi, un tripudio di gaffe e doppi sensi: Ilary diventa virale". Già, perché quella della "patata" non è stata la sola gaffe di una scoppiettante prima serata, premiata dagli ascolti, che hanno superato il 21 per cento. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, sia in termini di gaffe sia in termini di share, questa edizionee dell'Isola dei Famosi sembra essere partita nel migliore dei modi.

