Isola dei Famosi, "era con lei in diretta lunedì": la morte improvvisa che sconvolge Elettra Lamborghini

17 marzo 2021 a

a

a

Per Elettra Lamborghini l’ultimo periodo non è per nulla facile. Nonostante sia apparsa sorridente nel corso del collegamento con Ilary Blasi su Canale 5 in occasione della prima puntata dell’Isola dei Famosi, la nota ereditiera non ha nascosto di essere un po’ depressa ultimamente, anche a causa del Covid. Nonostante sia sempre stata molto attenta, la Lamborghini è risultata positiva proprio pochi giorni prima dell’esordio da opinionista del reality dei naufraghi.

"Manco l'italiano parlo". Prego? La frase rubata a Ilary Blasi, imbarazzo totale all'Isola: che disgrazia con Gascoigne

In extremis è stata rimpiazzata in studio da Tommaso Zorzi, ma Elettra quando si sarà negativizzata avrà ovviamente la possibilità di tornare anche lei in presenza, andando a formare un trio molto curioso che comprende anche Iva Zanicchi in quota “over”. Oggi, però, è arrivata un’altra mazzata per la Lamborghini: “Non ho pace in questo periodo. Stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia smettila di mandarmele dietro”.

"Sono Elettra, ho il Covid e da 4 giorni e 7 ore...". La Lamborghini si presenta all'Isola così: scostumatissima, che imbarazzo

A mancare è stato proprio il cagnolino che era apparso con Elettra durante il collegamento in diretta con l’Isola. Tra l’altro questo lutto “animale” fa il paio con quello di qualche mese fa, dato che la Lamborghini all’improvviso ha dovuto dire addio anche alla sua cavalla Lolita, alla quale era molto legata: “Sei stata li più bel regalo che la vita mi potesse fare. Sei stata la mia cura, la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te. Ti amerò per sempre, mi manchi come l’aria e non vedo l’ora di rivederti un giorno. Riposa in pace principessa”, aveva scritto in un sentito post su Instagram in quell’occasione.

Elettra Lamborghini sconvolgente: si collega con la Blasi da casa e alza la gamba sul divano: là sotto, visione proibita | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.