Isola dei Famosi, Iva Zanicchi sbrocca: "Una sola parola e se la vede con me", godetevi il massacro di Daniela Martani

19 marzo 2021 a

a

a

"Se Daniela Martani dovesse dire una sola frase negazionista o no vax a L'Isola dei Famosi se la vederebbe con me": Iva Zanicchi è sul piede di guerra, pronta a rispondere a tono ad eventuali dichiarazioni fuori luogo della naufraga che non crede al Covid. La cantante, infatti, come lei stessa ha ricordato, ha vissuto il virus sulla sua pelle, arrivando anche a perdere un fratello da un giorno all'altro. E proprio la presenza di una negazionista come la Martani all'Isola aveva turbato molte persone e scatenato la rabbia social prima ancora dell'inizio del reality.

La vergogna contro Iva Zanicchi per i suoi 81 anni. Cosa esce dalla bocca di Akash, il punto più basso: gelo su Canale 5

Tuttavia a fare da garante adesso c'è la Zanicchi, opinionista della trasmissione insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. La cantante, comunque, ha voluto fare una precisazione: "In trasmissione al massimo parliamo del fatto che è vegana che per una come me, che se non ha il culatello almeno una volta a settimana, è fuori dal mondo e del fatto che litiga. Ma perché vietarle di partecipare a L'Isola? Ognuno è libero di pensare e dire quello che vuole, poi se ne assume tutte le responsabilità", ha continuato in un'intervista all'AdnKronos.

"Apparso nell'inquadratura dietro a Zorzi". Impensabile a Mediaset, ecco chi è tornato (in gran segreto): l'immagine non lascia dubbi

Alla fine la cantante ha comunque voluto fare una promessa: "Se questa signora dovesse dire qualcosa contro i vaccini o dovesse mandare messaggi che non si devono dare di fronte a milioni di spettatori, sarei la prima a riprenderla". E non è tutto. La Zanicchi è andata avanti promettendo battaglia: "Verrebbe ripresa e messa a tacere. Se lei osa dire qualcosa se la vedrà con me".

"Era con lei in diretta lunedì". La morte improvvisa che sconvolge Elettra Lamborghini: dopo il Covid, un altro colpo tragico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.