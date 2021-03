Isola dei Famosi, il visconte Guglielmotti fuori controllo: "Se piglio pure il nubifragio...". Gesto estremo in Honduras

19 marzo 2021 a

È durata appena quattro giorni l’avventura sull’Isola dei Famosi di Ferdinando Guglielmotti, detto anche il visconte. Da che voleva provare a conquistare il cuore di Elisa Isoardi, il naufrago ha deciso di mollare direttamente tutto. La decisione è stata maturata nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 marzo, e comunicato ufficialmente dalla produzione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: “Dopo una lunga e attenta riflessione, il visconte ha deciso di abbandonare per sempre l’Isola”.

Ma perché? I motivi li ha spiegati lui stesso in un breve video pubblicato sui canali social del reality: “Forse è meglio che me ne vado già stasera, anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo giorno. Poi se rimango e mi piglio pure la notte di nubifragio veramente sbotto. Non sono né dell’umore né dello spirito di andare avanti, mi dispiace davvero molto”. Però non c’è stato alcun ripensamento da parte di Guglielmotti, che ieri era stato eliminato al primo televoto di questa edizione, salvo poi scoprire che in realtà non doveva abbandonare il gioco, ma semplicemente cambiare spiaggia.

Il visconte era infatti stato spedito alla Parasite Island, ma è durato poche ore: dopo una serie di ripensamenti, stavolta ha deciso di mollare davvero. E quindi il suo, dopo appena quattro giorni, è il primo ritiro ufficiale dall’Isola.

