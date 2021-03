Amici 2021, "tu non sei normale, non c'è niente da ridere". Sabrina Ferilli la prende malissimo: siluro su Maria De Filippi

21 marzo 2021 a

Altro scherzo per Sabrina Ferilli. L'attrice, presto impegnata con Svegliati amore mio, è stata ospite di Maria De Filippi nel Serale di Amici in onda sabato 20 marzo. Qui la conduttrice ha fatto credere all'amica che doveva scegliere uno dei tre giudici da eliminare. E solo successivamente la Ferilli avrebbe preso il posto del giudice eliminato. Immediato l'imbarazzo della diretta interessata che si è trovata in grandissima difficoltà fino a quando la moglie di Maurizio Costanzo non le ha rivelato cosa stava succedendo davvero: “Tu non sei normale” ha tuonato la Ferilli.

Infatti tutti nello studio di Canale 5 sapevano la verità. L’attrice è stata fatta sedere a centro dello studio di Amici e alle sue spalle è subito apparsa la scritta che comunicava lo scherzo. La De Filippi però non ha trattenuto la risata, tanto che l'amica continuava a chiederle: “Ma che te ridi? Qui non c’è niente da ridere”. Ma oltre alla gag la conduttrice ha dedicato ampio spazio alla nuova fiction che vede l'attrice protagonista: "È un film sulla verità che bisogna cercare - ha spiegato la stessa Ferilli -. La verità è un premio che uno si regala”. Da qui la cascata di complimenti meritatissimi della conduttrice e dei presenti in studio.

