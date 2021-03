Striscia la Notizia, Giorgia Meloni: "Possibile?". Spaccio e guerriglia urbana, Brumotti rischia sempre di più

22 marzo 2021 a

"Nuova aggressione a Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia, stavolta mentre tentava di documentare una zona di spaccio a Reggio Emilia. L'intervento della Polizia ha scongiurato il peggio. Possibile si debba rischiare tanto per denunciare certe zone franche? Forza Vittorio, non mollare!". Questo il tweet di Giorgia Meloni che solidarizza con l'inviato del tg satirico di Canale 5.

La leader di Fratelli d'Italia ha inviato il messaggio di solidarietà a Brumotti perché è stato vittima di un'altra aggressione durante un servizio di Striscia la Notizia. L’inviato del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci era stato aggredito da due spacciatori qualche settimana fa a Firenze, stavolta il brutto episodio è avvenuto a Reggio Emilia.

L'inviato del noto programma televisivo, famoso per i suoi servizi sulla legalità, con denunce contro il degrado, la criminalità e lo spaccio, ieri pomeriggio (21 marzo) si è presentato all'interno dei padiglioni dismessi delle ex Reggiane a Reggio Emilia (zona nota per quanto riguarda il degrado e la microcriminalità), accolto da una sassaiola lanciata dagli abitanti, prevalentemente immigrati e senza fissa dimora, dei padiglioni dismessi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra Volante della questura di Reggio Emilia, avvisate dallo stesso Brumotti. Il quale è rimasto illeso, come i cameramen al seguito. All'arrivo delle forze dell'ordine si è verificato il fuggi fuggi generale, pertanto nessun fermo è stato compiuto dai poliziotti presenti sul posto.

