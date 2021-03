Striscia la Notizia, umiliazione totale per Laura Boldrini: "Rixi, pensi a lei". Bordata sulla colf non pagata

24 marzo 2021 a

A Striscia la Notizia è tempo di tagliente satira politica, come spesso accade nel tg satirico di Canale 5. E la puntata in onda mercoledì 24 marzo non fa eccezione. Satira che va a colpire il Pd e la campagna di Enrico Letta per avere delle donne al vertice (campagna che lascia piuttosto perplessi anche all'interno dello stesso Pd) e satira che va a colpire anche Laura Boldrini per il caso della colf non pagata scoperchiato da Selvaggia Lucarelli. Ad occuparsi di picchiare duro contro la sinistra è Valeria Graci, che indossa i panni dell'ex sottosegretario democratico Paola De Micheli.

"La De Micheli non molla e continua a darsi un gran da fare per le strade della capitale", lancia il servizio Gerry Scotti. Dunque ecco la finta De Micheli impegnata in una surreale telefonata al segretario "femminista", Enrico Letta. "Enrico, amore? Tutto bene? Ti volevo dire... secondo me è arrivato il momento che il Pd sia guidato da una donna. Una a caso: Pd, lo dice la parola stessa. Paola De Micheli: ti piace?", fa ironia la Graci sulle strane bizze democratiche.

Dunque, ecco che nei pressi del Parlamento l'imitatrice si imbatte in Alessandro Amitrano del M5s. E qui lo sfottò è sui vaccini e sulle lungaggini della campagna: "Per la somministrazione dei vaccini io ho un vecchio metodo", spiega la De Micheli. Ovvero? Presto detto, una filastrocca che si chiude con "il vaccino a me". Un escamotage semplice con cui si dà conto del caos totale che, purtroppo, ancora impera sulla somministrazione delle dosi.

Infine, si arriva alla bordata contro Laura Boldrini. L'occasione per la Graci-De Micheli si presenta quando si imbatte in Edoardo Rixi, della Lega. "Una considerazione - premette l'imitatrice -: noi donne in politica abbiamo pagato abbastanza, soprattutto noi di centrosinistra". Perplesso Rixi: "Beh...". Ma a toglierlo d'impiccio ci pensa l'imitatrice: "Pensi a Laura Boldrini, che ancora non ha pagato la colf. Mi scusi, eh...". Rixi si scioglie in una doverosa risata. La Boldrini colpita e affondata. Ancora.

Striscia, la finta De Micheli contro Laura Boldrini: il servizio

