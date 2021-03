I Soliti Ignoti, esplosione in studio: "Oh madonna", Amadeus terrorizzato. In Rai succede l'inimmaginabile

25 marzo 2021 a

Panico durante la puntata del 24 marzo de I Soliti Ignoti. Nel programma di Rai 1 in studio si è avvertita una vera e propria esplosione. Ospite-detective del giorno, il giornalista del Tg1 Alessio Zucchini.. Proprio lui ha chiesto l'indizio all'ignoto numero sei che rivela: "I nodi non devono cedere". A quel punto, Zucchini si è detto indeciso: "Potrebbe essere chi noleggia barche a vela o il balloon artist. Ma, tra gli indizi, ha anche parlato del viso al sole. Quindi potrebbe occuparsi di barca a vela".

Ed è proprio in quel momento che uno dei palloncini è esploso a un passo dal conduttore che, spaventato, ha gridato: "Oh madonna, io ho una certa". "Lo voglio prendere come un segno - ha ironizzato il giornalista concorrente -, è lui che si occupa di balloon art". E infatti Zucchini ci ha visto giusto, tanto da sorprendere anche il conduttore che incredulo ha ammesso: "Non ci credo, è incredibile... Stavi per dire barca a vela e invece lo hai preso come un segno".

Proseguito, Zucchini è arrivato agli ultimi attimi con 52 mila euro e ha indovinato il parente misterioso dell'ignoto numero uno. Ma gli imprevisti non sono nuovi a I Soliti Ignoti. Nella puntata precedente, con ospite il conduttore radiofonico Giovanni Vernia, un'ignota ha costretto il figlio a palesarsi. "Mamma dillo", ha chiesto il figlio mentre la signora non aveva capito bene quando parlare. E a quel punto la signora ha confermato facendo vincere Vernia.

