Uomini e Donne, una terrificante tragedia: morto Fabio Donato Saccu a 46 anni, il dramma lascia senza parole

A Uomini e Donne - lo storico e seguitissimo programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ogni giorno - arriva una notizia tristissima. È morto un ex cavaliere del Trono Over: si tratta di Fabio Donato Saccu. Aveva 46 anni. Un dolore immenso per il programma e per la sua compagna Lisa Leporati. Il loro amore era iniziato proprio a Canale 5, dove si erano conosciuti. Correva l’anno 2015. La loro storia d’amore ha conquistato sin da subito il pubblico.

Dopo Uomini e Donne, Fabio e Lisa hanno lasciato Insieme la trasmissione e si sono sposati. Si tratta di un amore vero, una coppia solida. Fabio, però, si è ammalato di tumore. Una lunga battaglia e dolorosa. E’ stata Lisa ad annunciare la morte di Fabio. “E’ volato in cielo adesso, alle ore 9”, ha scritto la famiglia dell’ex cavaliere che è morto a Biella. “Dopo un breve periodo, segnato da un male che non perdona”, scrivono sui social le persone vicine a lui. Fabio era legatissimo alla sua città d’adozione Biella. Tutti lo ricordano come una persona generosa. Nel suo cuore c’è sempre stato spazio per la Sardegna, terra d’origine.

Saccu ha passato gran parte della sua vita nella città piemontese, ma ha sempre tenuto nel cuore la Sardegna, di cui era originario. Viene ricordato da tutti come un uomo generoso e sempre disponibile con tutti. Solo poche settimane fa, l'ex cavaliere del programma della De Filippi era arrivato a Ponderano per le vacanze natalizie insieme ai genitori. E in quei giorni i segni della malattia, che ha spezzato la sua vita a soli 46 anni. “Non lasciatevi rubare i vostri sogni”, ha dichiarato la madre secondo quanto riporta il sito NewsBiella. I funerali di Fabio si terranno domani, venerdì 26 marzo, e si apprende che saranno accompagnati dall'Hallelujah interpretata da Andrea Bocelli.

