Amici, Maria De Filippi lo trasforma in un Sanremo bis: colpaccio storico, chi arriva al Serale

Pippo Baudo arriva ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il serale, in onda il sabato sera, ha già fatto il boom di ascolti, arrivando a conquistare più di 6 milioni di telespettatori. Un grande risultato raggiunto grazie a un forte team di professori, ospiti e allievi. Ma la De Filippi questa volta ha voluto superarsi: presto il suo programma ospiterà il popolare conduttore Pippo Baudo.

Quale sarà il ruolo del volto noto della tv? Baudo dovrà scegliere i vincitori del Premio Tim, uno di canto ed uno di danza, e consegnare loro i rispettivi trofei. Quando gli allievi di Amici hanno scoperto chi li giudicherà nei prossimi giorni sono rimasti senza parole. Si tratta di un personaggio di cui tutti hanno sentito parlare.

Il Premio Tim ha un valore di 5mila euro per il vincitore del canto e 5mila euro per il vincitore della categoria danza. I ragazzi si esibiranno uno per volta in studio e Baudo li giudicherà per decretare poi il vincitore. Saranno gli allievi a poter scegliere quale esibizione presentare al popolare conduttore televisivo. I ragazzi della scuola di Amici hanno già iniziato a farsi mille domande. Alcuni si sono chiesti, per esempio, se Baudo prediligerà lo stile classico o qualcosa di moderno.

