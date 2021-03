Isola dei Famosi, gestaccio senza precedenti di Akash Kumar a Tommaso Zorzi: "Gli zebedei di 'sto..."

26 marzo 2021 a

a

a

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar non è dei migliori. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda, l’opinionista ed ex vincitore del Grande Fratello Vip ha espresso tutto il suo dissenso per il modello, criticando fortemente la sua esperienza e la scelta di abbandonare il reality dopo una sola settimana di permanenza.

"Tutte caz***e!": Elettra Lamborghini sbotta: Isola dei famosi, scoppia un grosso caso

In particolare, nel corso della sua rubrica, “Il punto Z”, l’influencer milanese ha detto che Kumar ha rotto gli zebedei col suo comportamento e il suo modo di fare arrogante. Una critica che il modello ed ex naufrago non è riuscito proprio a mandare giù. E infatti la risposta di Akash sui social non si è fatta attendere. Il modello ha pubblicato un video sulle sue storie Instagram facendo il dito medio e dicendo: ““Gli zebedei di ‘sto…”. Chiaro riferimento al nemico Tommaso.

"Cachet astronomico". Elisa Isoardi, spunta la cifra: ecco quanto spende Mediaset per averla all'Isola

Adesso i telespettatori aspettano solo di vedere il confronto tra i due. Il modello, infatti, dopo il periodo della quarantena andrà in studio, dove avrà modo di confrontarsi non solo con Zorzi, ma anche con Elettra Lamborghini, con la quale i rapporti sono pessimi. Solo in quell’occasione i tre avranno modo di confrontarsi e forse chiarirsi una volta per tutte. Il faccia a faccia potrebbe avvenire il giorno di Pasquetta o il giovedì successivo.

"La finale? Per ora...". Isola dei famosi, la disastrosa fuga di notizie che inguaia Mediaset: cosa è sfuggito dalla bocca di Zorzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.