Isola dei Famosi, orrore contro Ilary Blasi: "Non so chi sia. Se non fosse la moglie di Francesco Totti...", il vip fuori controllo

Akash Kumar continua a far discutere. Il modello ex naufrago dell'Isola dei Famosi è al centro della polemica per via delle parole usate contro la padrona di casa, Ilary Blasi. "Non so nemmeno chi sia", ha detto Kumar nelle sue storie Instagram L'ex concorrente del reality di Canale 5 ha spiegato che se non fosse la moglie di Francesco Totti, nessuno la conoscerebbe, ma ha anche detto di non nutrire particolare rancore nei suoi confronti. La conduttrice dell'Isola, infatti, si era infuriata nell'ultima puntata andata in onda per via della decisione del modello di ritirarsi dal gioco dopo una sola settimana di permanenza in Honduras.

Mentre Akash aveva spiegato di essere soddisfatto del suo percorso e pronto a tornare in Italia, la Blasi invece aveva dichiarato quanto il reality fosse un'opportunità immensa. E non solo: la conduttrice si era detta anche dispiaciuta per aver lasciato spazio a lui e averlo tolto a qualcun altro al momento dei casting. Akash Kumar, intanto, si è sfogato sui social dicendo: "Io sono un top model, fatele voi sei sfilate, campagne a New York e a Londra. Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla D’Urso a prendersi due soldi, ma io non li conosco. Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non mi manca. Lo so che sono troppo bello”.

Il faccia a faccia tra Kumar e la Blasi, comunque, si avvicina sempre di più . La settimana prossima il modello sarà in studio e lì potrà confrontarsi anche con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, due degli opinionisti dell'Isola con cui ha un pessimo rapporto. Un'altra polemica, poi, è nata per via di una foto che Kumar stesso ha pubblicato su Instagram. Per rispondere a quanti lo criticavano per l'operazione agli occhi, il modello ha pubblicato una foto di un bambino piccolo con gli occhi chiari, dicendo di essere lui e di non aver fatto, quindi, nessun intervento per schiarire gli occhi. Peccato che l'immagine in questione sia stata presa da Google.

