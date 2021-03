Isola dei Famosi, bomba dalla Spagna su Valeria Marini: una novità clamorosa

Francesco Fredella 28 marzo 2021 a

Valeria Marini sbarca a Superviventes, la versione spagnola dell’Isola dei famosi, il reality ora in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. Ora la super bionda dai baci stellari è pronta per una nuova avventura. Solo due anni fa aveva rifiutato di partire per l’Honduras dicendo sì al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che è stato un successo indelebile.

“Mi avevano chiamato per andare a Supervivientes in Spagna ma ho detto no, dura 15 settimane!”, aveva raccontato Valeria Marini. “Molto meglio qua. L’Isola dei Famosi mi piace ma è faticosa, io vengo da una stagione di stanchezza a teatro, mi sono ammazzata di lavoro: Natale, Capodanno.. e quando avevo un giorno libero avevo una serata!”.

E il suo arrivo nel cast di Supervivientes suscita curiosità e felicitá. Arriva anche il commento di Ivan Gonzalez, ex tronista che con la Marini a Temptation island vip ha avuto un flirt. Su Instagram scrive: “Mi ganadora” / “mia vincitrice”. Ed è subito gossip. La Marini è una garanzia per gli ascolti e potrebbe dare filo da torcere a molti concorrenti. E’ pronta a raccontarsi facendo conoscere il meglio di sé, visto che è amatissima dal pubblico di ogni età. Adesso è single. Riuscirà ad innamorarsi su quell’isola? Un mistero. Arriva la stella bionda.

