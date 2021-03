Che tempo che fa, Piero Angela lo mette in imbarazzo? Fabio Fazio gli fa il verso: robe da matti

29 marzo 2021 a

a

a

Dopo quarant'anni, Fabio Fazio si è lanciato in una esilarante imitazione di Piero Angela che ieri domenica 28 marzo è stato ospite di Che Tempo Che Fa, per celebrare il quarantesimo compleanno di Quark, uno dei programmi più seguiti e amati dai telespettatori che andò in onda per la prima volta nel 1981. "Conducevi un programma in cui facevi la mia imitazione", dice Angela a Fazio, che quindi torna a quel primo incontro: "Io facevo Loretta Gocci in Quiz, era l'84, tu fosti ospite quella e io ricordo che non ero emozionato ma di più. Temevo tu fossi arrabbiato con me per le imitazioni".

"Sospeso il contratto con La7". Balle sul vaccino, l'inchiesta di Giletti affonda Scanzi: un siluro (anche) contro la Gruber?

Ma Angela ribatte: "Le imitazioni sono una benedizione. Io ricordo che Noschese una volta mi disse che stava preparando una mia imitazione. Mentre si stava truccando suona il telefono e si trattava di un ministro che si lamentava perché da un po' non faceva più la sua imitazione".

Poi parla di Quark: "Io avevo cominciato a fare tanti documentari per dieci anni, solo che facendo tutto da solo si potevano fare pochi documentari l'anno. Quindi ho pensato a una rubrica con molti collaboratori. Ho avuto la fortuna di trovare divulgatori e collaboratori bravissimi", racconta Angela.

"Sembro una neg***". Prego? Valeria Fabrizi, disastrosa gaffe: dalla Fialdini cala un silenzio di tomba

"Questa squadra ha avuto tutto il merito di questo programma, senza di loro non esisterebbe Quark. Si tratta di qualcosa che è più di una squadra, dove c'è amicizia tra i colleghi". Angela quindi ricorda Renata Mezzera, storica regista di Quark.

Poi annuncia: "Mi sono vaccinato, l'altro ieri ho fatto la seconda dose". E conclude: "Finalmente la politica ha deciso di dare ascolto alla scienza. Se se ne dà possibilità, la scienza corre. La battaglia di tutta la mia vita è stata quella di convincere la politica a investire nella scienza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.