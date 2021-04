Isola dei Famosi, aria di rissa tra Awed e Gilles Rocca: "Un'altra coltellata? Si ammazza da solo"

01 aprile 2021 a

All’Isola dei Famosi non mancano le tensioni, come è naturale che sia con il passare dei giorni. Ieri Awed e Gilles Rocca si sono finalmente chiariti, ma non è detto che sia tornato definitivamente il sereno tra i due. L’influencer ha fatto il primo passo capendo di aver commesso degli errori nei confronti dell’altro naufrago e per tale ragione ha deciso di chiedergli scusa. Nel daytime di oggi, quello che precede la puntata che andrà in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, Gilles Rocca ha parlato a tu per tu con Francesca Lodo.

“Tu credi realmente al suo pentimento?”: a tale domanda Rocca ha risposto di voler dare un’altra possibilità ad Awed, ma aggiungendo un avviso che suona quasi quanto una minaccia. “Se mi dà un’altra coltellata a me non mi ammazza, mi fortifica. Si ammazzerebbe da solo”: una sorta di metafora per far capire che probabilmente a livello di gioco Awed si tirerebbe la zappa sui piedi se dovesse incorrere nello stesso errore. Ma la Lodo non è apparsa molto convinta: “Se ci fosse stata ancora Vera Gemma in gioco… lui si sarebbe scusato e avrebbe deciso di rientrare nel gruppo?”.

“No, zero. Se fosse rimasta Vera avrebbe fatto un altro tipo di tattica con un’altra persona”, ha risposto Rocca, secondo cui Awed “ha cercato di costruire dei nuovi rapporti, adesso bisogna vedere se sono veri”. Stasera all’Isola dei Famosi potrebbe rientrare nuovamente in gioco proprio Vera: e allora sì che potrebbe succedere un casino.

