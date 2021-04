L'Eredità, "hai dimostrato di averla". Le parole di Flavio Insinna dopo il disastro di Gugliemo: preso per i fondelli su Rai 1?

02 aprile 2021 a

Niente da fare a L'Eredità per Guglielmo. Siamo ovviamente al quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1 nella sua edizione speciale per Pasqua, ovvero L'Eredità per l'Italia. Si tratta di una sfida tra storici campioni del programma i quali, in caso di vittoria alla Ghigliottina, devolvono l'intero montepremi alla Comunità di Sant'Egidio. Comunità che però, sera dopo sera, continua a non incassare il becco di un quattrino perché tutti i concorrenti, al gioco finale, vanno a schiantarsi. E, appunto, Guglielmo si è schiantato ancora.

Al gioco finale le parole-indizio erano le seguenti: famiglia, sacro, internazionale, squadre e inatteso. E Guglielmo ha offerto come risposta "avvenimento". Sbagliato, la risposta corretta era "ospite". E forse, Guglielmo, riflettendo sull'indizio "sacro" avrebbe potuto arrivarci: si trattava di una delle Ghigliottine più semplici da tanto tempo a questa parte. Missione fallita: i 13.125 euro non vanno in beneficenza.

Ma hanno scatenato un pizzico di ilarità le parole di Insinna dopo la risposta sbagliata del campione. "Hai dimostrato comunque di avere la stoffa del super-campione", ha affermato il conduttore, complimentandosi con Guglielmo e rinnovando l'appuntamento e la sfida per il giorno successivo. E il sospetto malizioso che serpeggiava tra il popolo di twittaroli de L'Eredità è che quello di Insinna fosse uno sfottò mascherato: Gugliemo ha dimostrato tante volte di avere la stoffa del campione, ma non certo in quest'ultima Ghigliottina. Ma tant'è, per provare a vincere avrà tempo fino a domenica: da lunedì, giorno di Pasquetta, arriveranno altri campioni dal passato.

