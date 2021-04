Denise Pipitone, a Pomeriggio 5 lo scoop su Olesya Rostova: "Il risultato del primo test del Dna"

02 aprile 2021 a

Altri aggiornamenti sul caso di Olesya Rostova. La ragazza, in attesa del risultato di Dna per capire se si tratta di Denise Pipitone, può escludere di essere figlia di una famiglia russa. La notizia è stata diffusa da Barbara d'Urso che a Pomeriggio 5 segue il caso portato nuovamente alla luce da Chi l'ha Visto?. La conduttrice di Canale 5, dopo aver fatto il punto della situazione e mostrato l'intervista di Olesya, ha annunciato: "Ieri, abbiamo dato la notizia di una famiglia russa che ha detto che Olesya potrebbe essere la figlia. Perché è stata rapita alla stessa età della loro bambina. Invece, è stata fatta subito la comparazione del Dna e non è così. Quindi la partita rimane aperta".

E ancora: "Lunedì pomeriggio il programma russo annuncerà in diretta i risultati della comparazione del gruppo sanguigno di Denise con quello di Olesya. Noi saremo in onda e vi aggiorneremo in diretta". Più cauto il consulente giudiziario Salvatore Musio, anche lui in collegamento con la D'Urso: "Ci sono delle compatibilità nella forma delle labbra - ha ammesso guardando la foto della giovane e di Piera Maggio, mamma di Denise -. Ma sono compatibilità che riguardano solo parti del volto. Manca il padiglione auricolare, che sarebbe stato ricco di particolari".

La stessa Federica Sciarelli, nel promo di Chi l'ha Visto? con cui si annunciava una possibile svolta, ha invitato tutti a stare con i piedi per terra: "Sarebbe troppo bello per essere vero - ha spiegato nel promo della trasmissione la conduttrice -, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia tantissimo a Piera Maggio, lei non sa chi sia sua mamma. È stata trovata in un campo nel 2005 e oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere Denise Pipitone". Al momento non si sbilancia neppure Piera Maggio che attende gli esiti "speranzosa".

