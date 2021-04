Amici, lite tra Alessandra Celentano e Rosa Di Grazia. L'indiscrezione sul passato della ballerina

03 aprile 2021 a

Rosa Di Grazia, la ballerina di Amici condotto da Maria De Filippi, dopo la lite con Alessandra Celentano, è finita ancora al centro dell'attenzione dei fan del programma e di tutti i media. Il motivo non è solo la polemica con la maestra Celentano, che non la ritiene adatta a fare il serale del programma e il popolo web che di conseguenza si è diviso, tra chi sostiene l'allieva di Amici (in squadra con Lorella Cuccarini e Arisa) e chi invece dà ragione all'insegnante.

Ora il motivo sono una serie di indiscrezioni che riguardano la carriera di Rosa Di Grazia. Come riporta Novella 2000, infatti, la ballerina di Amici, in passato, aveva già tentato di entrare nella scuola del programma venendo poi scartata nel corso della prima puntata. Ma non solo. Sempre Novella rivela che Rosa Di Grazia ha partecipato al concorso di Miss Mondo.

Sul profilo Instagram di Rosa Di Grazia, infatti, si vede una foto pubblicata da lei stessa in cui sfila per il concorso internazionale. Nulla si sa invece su come si sia posizionata nella classifica di Miss Mondo. Tant'è, Rosa al momento continua il suo percorso nella scuola di Amici in attesa della nuova puntata del serale del talent. The show must go on, viene da dire.

Durante la seconda parte dell'ultima puntata del serale condotto da Maria De Filippi andata in onda la scorsa settimana, sono finiti al ballottaggio Deddy e proprio Rosa Di Grazia: curioso che proprio loro due siano state a rischio eliminazione, dato che hanno una storia d'amore in corso. Per scoprire chi tra i due verrà eliminato oltre a Tommaso bisognerà aspettare la diretta di sabato 3 aprile. Vedremo.

