Domenica In, Mara Venier blocca tutto: "Non ricordo più niente", panico in studio

Mara Venier aveva organizzato un ingresso in grande stile per Cristiano Malgioglio, ospite nella puntata di Pasqua di Domenica In. In diretta su Rai1 il paroliere ha rovinato la sua stessa entrata, che era stata programmata sulle note di “Mi sono innamorato di tuo marito”, uno dei suoi successi più grandi ed iconici. Il cantante per l’occasione si è presentato in un completo rosso e con un paio di occhiali da sole molto appariscenti: proprio quelli che gli hanno impedito di esibirsi come avrebbe voluto.

Dopo poche note Malgioglio si è infatti bloccato, costringendo la Venier a interrompere l’esibizione. “Ho gli occhiali da sole, non riesco a leggere bene e non mi ricordo niente”, ha confessato il paroliere. “Ma togliti quegli occhiali”, lo ha sgridato la padrona di casa, ma Malgioglio è apparso restio a farlo: “Non posso, questo è il mio personaggio”. Allora facendolo accomodare la Venier gli ha detto che lei preferisce la persona e non il personaggio: non a caso poi in un secondo momento il paroliere ha rinunciato agli occhiali.

Dopo questo simpatico siparietto, Malgioglio ha svelato un aspetto intimo: “Ero molto timido, la musica mi ha salvato dalla depressione”. E quindi anche il suo personaggio è stato costruito per nascondere quella timidezza di base di cui parla: i look eccentrici e i suoi grandi occhiali servono proprio a mascherarla, la timidezza.

