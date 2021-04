Domenica Live, Barbara d'Urso riceve audio su Denise Pipitone: "Ci speriamo tanto", risvolti decisivi

04 aprile 2021 a

A Domenica Live, tornato in onda per la domenica di Pasqua con un format nuovo ed esteso a quattro ore di diretta, Barbara d’Urso ha trasmesso un messaggio audio esclusivo inviatole da Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone. Scomparsa nel 2004, il caso sulla bambina che sarebbe stata rapita si è riaperto all’improvviso per via di una segnalazione arrivata dalla Russia, dove una ragazza della stessa età di Denise è andata in televisione a cercare la madre.

“La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata - ha dichiarato Piera Maggio - in questi anni l’abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il caso procederemo con il Dna”. La giornata chiave sarà quella di martedì, con la trasmissione russa che si è riservata di annunciare i risultati soltanto durante la messa in onda e non prima.

In attesa di capire se davvero Olesya Rostova possa essere effettivamente sua figlia Denise, scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004, Piera Maggio ha dichiarato che “la storia di questa ragazza ci ha colpito perché è simile alla nostra Denise, per cui speriamo si possa giungere presto a una soluzione definitiva”. La donna ha confidato che “tutto ciò è molto stancante. Siamo e rimaniamo veramente cauti, ci speriamo tanto però allo stesso tempo non vogliamo illuderci. Ringraziamo tutti di cuore per la vicinanza e per questa forte voglia di positività per una risoluzione del caso”.

