Oliviero Toscani insulta Barbara D'Urso: "Una caramella da leccare", scandalo e gelo in tv

Oliviero Toscani ha reso alcune dichiarazioni che hanno sollevato non poche polemiche. Ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina, il noto fotografo ha sostenuto che molte delle persone più seguite sui social, e in particolare su Instagram, in realtà si mostrano in maniera molto diversa da come sono per via di ritocchi e trucchi. Nulla di nuovo, se non fosse che poi Toscani ha espresso dei giudizi piuttosto pesanti: a partire dalla padrona di casa, Adriana Volpe, che è stata definita una barbie.

Non contento, il fotografo ha nominato anche Barbara d’Urso e Barbara Palombelli, che a suo dire farebbero abuso delle luci in studio usandole come dei filtri per nascondere i difetti, esattamente come si fa nella fotografia. “Barbara d’Urso con le luci diventa una caramella da leccare”, ha dichiarato Toscani irritando non poco gli spettatori e anche i presenti in studio. La conduttrice di Ogni Mattina non ha però preso le difese delle colleghe, ma si è limitato a interrompere il fotografo e a dichiarare che ognuno fa quello che gli pare.

Poi è intervenuto Roberto Alessi, spesso ospite nello studio della Volpe, che ha preso la parola per sostenere che ci sono grandi artisti che vanno rispettati, ma ci sono anche quelli che non vogliono essere conformi alla realtà e che vanno ugualmente rispettati: “Questa è la libertà di presentarsi come si vuole, senza avere questo disprezzo verso il prossimo perché è foriero di cattiva informazione”.

