Valeria Marini, fate attenzione a cosa spunta dalla sua valigia: roba proibita (e bollente)

“La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio”: tutto vero. Lo sa bene Valeria Marini, che è pronta a sbarcare in Spagna a Superviventes (l’equivalente dell’Isola dei famosi). “Yo soy italiana ma amo la Spagna. Baci stellari!”, annuncia in un video virale. E in valigia c’è una stella di Hollywood e un bikini selvaggio. La Marini, stella assoluta della tv, è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura televisiva dopo aver partecipato al primo Grande Fratello vip (quello a cui presero parte anche Malglioglio e Carmen Di Pietro) e alla penultima edizione. Valeria parte da single. Ma potrebbe innamorarsi. Condizionale d’obbligo, visti i fuoriprogramma dei reality.

Nel video avverte tutti: “Bikini un po’ selvaggio e otro rojo porqué rojo en Spagna es rojo (rojo significa rosso). Ovviamente si tratta del suo giubbotto nero per riscaldarsi di notte. Ma non è tutto: la Marini porta con un “maglion“, un “pantalon” e dei fuseaux - come li definisce in spagnolo. Poi un cuscino a forma di stella che sarebbe arrivato da Los Angeles. Anzi precisamente dalla Walk of Fame di Hollywood: un regalo a cui non può rinunciare.

Tra i concorrenti in gara ci sarà anche Palito Dominguín, che è la nipote di Lucia Bosè. E sembra che abbia deciso di portare sull’isola un foulard che apparteneva alla Bosè, scomparsa lo scorso anno a causa del Covid. Si preannuncia un’edizione scoppiettante, che farà accendere un faro sulla Spagna mentre in Honduras si soffre la fame durante la nuova edizione dell’Isola dei famosi (condotta da Ilary Blasi).

