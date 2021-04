Amici, lacerante confessione di Tommaso Stanzani: "Chiuso in bagno a piangere", come si era ridotto

Francesco Fredella 12 aprile 2021 a

È un fiume in piena Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - eliminato alla terza puntata. A a Tv Sorrisi e Canzoni racconta: "Vedevo che molti compagni si appoggiavano alla mia solarità. Allora quando avevo momenti difficili andavo in bagno a piangere da solo. Finché Sangiovanni mi ha detto ma perché vai in bagno? Parla con noi, ti aiutiamo". Uno spaccato che lascia tutti senza fiato perché è davvero difficile immaginare che un ragazzo così forte e brillante possa avere dei momenti difficoltà.

La vita di Tommaso Stanzani è passata ai raggi X dopo la sua partecipazione ad Amici. “Ci fu una grande litigata in famiglia”, racconta. Tutti sono rimasti colpiti da questa storia. Stanzani racconta a Verissimo che a credere nel proprio talento era solo lui. “I miei genitori hanno sempre avuto paura che non fossi bravo” dice il ballerino. Ma poi la favola finisce a lieto fine con i genitori che capiscono subito quanto talento avesse Tommaso.

Poi Stanzani parla anche di Alessandra Celentano, sua maestra nel talent-show di Mediaset. E fa una rivelazione: “Sono stato la sua scommessa. Lei ha sempre capito che a me mancava lo studio e ha sempre preteso tanto”. In questa edizione più che mai non sono mancati vari attriti tra la Celentano, Rudy Zerby e Lorella Cuccarini. Ora, però, la vita di Stanzani potrebbe prendere un’altra piega: dopo l’uscita da Amici i riflettori sono puntati su di lui (che ha dimostrato di avere molto talento). Tornerà in tv? Qualcuno dice si, ma non sappiamo ancora dove e quando.

