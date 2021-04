L'Eredità, "pena": cosa esce di bocca al concorrente mentre si parla del Pontefice. Flavio Insinna sconvolto

14 aprile 2021 a

Brutto colpo per Francesco, il giovane campione de L'Eredità, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Nella puntata andata in onda ieri, martedì 13 aprile, il concorrente era riuscito ad arrivare dal triello alla fase finale, la ghigliottina, con il super budget di 250mila euro. Le cinque parole da mettere insieme per trovare un minimo comune denominatore erano "patria, papa, domicilio, convalidare, diretta". Nel corso del gioco, Francesco si è visto dimezzare il montepremi più volte.

Alla fine il campione è riuscito a difendere 31.250 euro. Ma al termine del minuto a disposizione per trovare la parola vincente, Francesco ha scritto una risposta che si è poi rivelata sbagliata. La scelta del concorrente era ricaduta sul termine "pena". A quel punto è intervenuto il conduttore, che ha rivelato al giovane campione la risposta esatta: "Perché ci sia un Papa è necessaria un'elezione. La parola di oggi è elezione".

Nulla da fare per il concorrente che, comunque, ha già avuto la possibilità di vincere al gioco finale de L'Eredità ben due volte. In ogni caso, diversi seguaci della trasmissione avevano indovinato la parola della serata prima del verdetto. "La parola è elezione, è evidente", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece ha commentato: "Come pena? È sicuramente elezione". Tra i telespettatori, però, c'è anche chi ha sostenuto il giovane campione: "Stasera era difficile".

