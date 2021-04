Principe Filippo, Nunzia De Girolamo incredula alla Vita in diretta: "Anche nel giorno del funerale", umiliazione pubblica

16 aprile 2021 a

Polemica a La Vita in Diretta sul funerale del principe Filippo di Edimburgo. Nella trasmissione di Rai 1 il conduttore Alberto Matano discute con l'ospite Nunzia De Girolamo il delicato momento che sta attraversando la corona inglese. Nel dettaglio si parla dell’etichetta rigida che verrà imposta ai trenta presenti. Il tutto per evitare litigi in pubblico con protagonisti i fratelli William e Harry. Tutto questo, però, sta distogliendo l’attenzione dalla morte del nonno dei due. Tanto che a stupirsi c'è la stessa De Girolamo.

"È incredibile come sono riusciti ancora una volta non a farlo essere secondo, questa volta quinto, è sparito". Il riferimento è al secondo piano dato al principe, da sempre dietro la moglie, la Regina Elisabetta. Così come vuole il regolamento. Proprio su questo punto la conduttrice ammette di aver ammirato il principe. "Ho sempre apprezzato il fatto che lui sia un uomo che ha accettato di vivere accanto ad una donna di grande potere, senza mai soffrire la parte di Elisabetta". Al punto - è il ragionamento della De Girolamo - "che questo povero Filippo non sarà protagonista assoluto neanche della morte".

Dalle prime indiscrezioni relative al funerale di domani, sabato 17 aprile, emerge che William e Harry, ai ferri corti dopo lo strappo dalla Royal Family di quest'ultimo e il trasferimento negli Usa, avranno posti separati, almeno in chiesa. Altra certezza è l'assenza di Meghan Markle e Sarah Ferguson. La seconda, moglie divorziata del principe Andrea di York si era sì riavvicinata al marito negli anni scorsi, ma Filippo non ha mai perdonato lo smacco. Sulla prima invece tante le voci che si alternano. Motivo principale, e noto a tutti, la gravidanza. Ma malelingue danno come causa del "no" al funerale, la volontà della duchessa di Sessex di "non stare al centro dell'attenzione". Tanto, verrebbe da dire, peggio di così.

