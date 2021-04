Che tempo che fa, Carlo Verdone: "Ho incontrato Papa Francesco. Cosa mi ha rivelato"

18 aprile 2021 a

a

a

"Il Papa ha chiesto a me ed altre persone di rispondere a delle domande sui 7 peccati capitali. Siamo poi riusciti ad affrontare argomenti molto importanti. Il Papa poi ci ha invitato in questa sala e ha concesso 2 ore di conversazione con lui". Carlo Verdone, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata di oggi 18 aprile, ha raccontato di aver incontrato Papa Francesco in Vaticano.

Pierpaolo Pretelli si presenta con il piccolo Leo. Ma qualcosa va storto, panico dalla D'Urso

L'attore romano, oggi settantenne, ha parlato della sua incredibile esperienza durante la trasmissione televisiva su Rai Tre. Papa Francesco ha voluto incontrare alcuni personaggi molto noti, fra cui lo stesso Verdone e Siniša Mihajlović per parlare con loro dei sette peccati capitali. Una sorta di intervista del Pontefice. Al termine del colloquio, Papa Francesco si è concesso per due ore ai suoi ospiti, rispondendo alle loro domande.

"Menagrami". Vaia fa a pezzi i colleghi scienziati dalla Venier: "Perché non li sopporto più"

"Sembrava una persona normale,di quelle belle persone che puoi incontrare in un bar", continua Verdone. "Non incute il terrore della Grande Autorità. La cosa che più mi ha impressionato è che quando lui risponde, parte rasoterra, poi arriva a dei vertici molto elevati".

Verdone ha poi parlato della mitica Sora Lella che "secondo me è stato un personaggio che resterà sempre nel mito. Son bastati due film con me, in cui ha interpretato davvero se stessa, che tutti hanno avuto il desiderio secondo me di avere una nonna come lei."

"I loro obiettivi sono altri". Sallusti su Draghi e Cartabia, perché nemmeno loro cambieranno la giustizia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.