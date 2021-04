Isola dei Famosi, Brando Giorgi operato all'occhio: "Voglio andare a difendermi"

19 aprile 2021 a

Brando Giorgi torna sui social dopo l'abbandono dell'Isola dei Famosi e il rientro d'urgenza in Italia. L'attore, che è stato costretto a lasciare il reality di Canale 5 per un problema all'occhio, è intervenuto sui suoi canali social per rassicurare i fan. Giorgi, in particolare, ha fatto sapere di essersi sottoposto a un'operazione chirurgica. "Scusatemi se ho gli occhiali da sole, mi sento un po' sciocchino ma non è un bel vedere - ha detto l'ex naufrago attraverso alcune storie Instagram -. L’operazione è andata bene, devo stare steso per questi due giorni poi ne avrò ancora per parecchi giorni".

Giorgi ha detto anche di non vedere l'ora di mettere piede nello studio del reality: "Spero quanto prima di poter andare in trasmissione per provare a difendermi un po'". il 54enne, infatti, durante la permanenza in Honduras ha spesso fatto parlare di sé soprattutto per la scelta di viversi questo percorso in solitudine, isolandosi dal resto del gruppo. Subito dopo l'uscita dal programma, l'attore ha ripreso il controllo dei suoi social per spiegare ai suoi follower le ragioni del suo abbandono.

“Avrei continuato con molto piacere ma ho subito il distacco della retina e sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato“, aveva spiegato Giorgi subito dopo l'abbandono. Dopo aver messo al corrente i fan sulle sue condizioni di salute, l'ex naufrago ha ringraziato tutti quelli che gli hanno inviato messaggi di solidarietà: "Siete tanti vi ringrazio perché mi state dando una grande forza tutti quanti, vi terrò aggiornati”.

