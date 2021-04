Isola dei Famosi, il gesto di Paul Gascoigne: "Cosa si è pulito con la foto di Fariba". Lo ha fatto davvero, che imbarazzo

20 aprile 2021 a

Quando si supera il mese di permanenza, all’Isola dei Famosi è consuetudine che vengano meno tutti i freni inibitori. La fame, la stanchezza e la pressione si sommano, si accumulano e si fanno sentire sempre di più, però secondo alcuni opinionisti in questa edizione condotta da Ilary Blasi i naufraghi stanno superando il limite troppo spesso. Marco Maddaloni, ex vincitore del reality basato sulla sopravvivenza, ha espresso il suo punto di vista in un’intervista concessa a Rtl 102.5.

In particolare ha posto l’attenzione su un gesto che Paul Gascoigne ha fatto in diretta televisiva, probabilmente pensando di essere divertente. Durante le nomination l’ex calciatore ha infatti fatto una cosa inconsueta con la foto di Fariba Tehrani: “Nella mia edizione - ha sottolineato Maddaloni - non ci sono mai stati atteggiamenti così scostumati, Paul ha preso la foto di Fariba per pulirsi… un bruttissimo gesto”.

Poi l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi se l’è presa con Gilles Rocca, che ha definito una delusione in relazione alle alte aspettative che aveva su di lui all’inizio del reality di Canale 5. “Ultimamente mi sta cadendo un po’ - ha dichiarato Maddaloni - non so se sia la fame o altro. All’inizio mi era simpatico, però già gli atteggiamenti non mi piacevano tanto. Pensavo fosse un suo modo di fare”. Tra l’altro Rocca è stato criticato in diretta anche da Tommaso Zorzi, che gli ha detto in faccia di non gradire affatto il suo modo di fare.

