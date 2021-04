Isola dei Famosi, "la sta strozzando": la peggiore delle scene tra naufraghi. Terrore: Ilary Blasi costretta a fermare tutto

23 aprile 2021 a

Paura all'Isola dei Famosi dove nella puntata del 22 aprile è andata in scena l'ennesima sfida. Il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha visto l'ingresso di quattro nuovi naufraghi a cui si aggiungerà Ignazio Moser lunedì 26 aprile. Un ingresso non esente da fatica. Le new entry hanno dovuto sfidare i già concorrenti. In palio il fuoco e per questo Angela Melillo, Francesca Lodo, Fariba Tehrani e Andrea Cerioli si sono uniti contro i Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Una sfida all'ultimo sangue verrebbe da dire visto e considerato che la Melillo ha preso la faccenda sul serio, tanto da placcare la Cannavò e spaventare lo studio. A preoccuparsi per prima è stata Iva Zanicchi: "La sta strozzando! Non vedi?".

Immediato l'intervento della conduttrice che ha chiesto aiuto all'inviato Massimiliano Rosolino: "Ma si possono fare male? Non è più un gioco". È stato a quel punto che Rosolino ha dovuto chiedere ai naufraghi di evitare mosse pericolose. Ma la Melillo dopo il match ha commentato dicendo che la prova era "molto faticosa" che avevano contro "un uomo aggressivo” (si riferiva a Matteo Diamante). Ilary Blasi, invece, ha commentato che non la stavano nemmeno ad ascoltare data la felicità per aver vinto il fuoco. In concomitanza con nuovi arrivi, ci sono ancora degli addii.

Paul Gascoigne ha dovuto lasciare definitivamente l'Isola: "Rotto il tendine e legamento della spalla. – ha annunciato il concorrente, che l’ha però presa con grande ironia –. Per me però è tutto a posto perché ho mangiato il gelato". A fargli eco la conduttrice che ha spiegato: "Il bollettino medico purtroppo non è buono e non ti permette di continuare questa avventura. Quindi devi tornare". Altra fuga dunque che decreta un'edizione del programma parecchio sfortunata.

