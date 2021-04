Striscia la notizia, Mario Draghi "intercettato" dopo il tamponamento: "Salvini, non me rompe er ca***"

23 aprile 2021 a

Striscia la notizia "intercetta" Mario Draghi subito dopo il tamponamento, di cui ha dato notizia un paio di giorni fa Dagospia. E l'umore del premier sembra decisamente nero, anche perché nel frattempo deve fare diga di fronte alle rimostranze della Lega su coprifuoco e riaperture. "Una risposta all'onorevole Matteo Salvini? Citerei l'ironia francese del grande Gigi Proietti: "Non me rompe er ca***".

"Come ti muovi fai danni". Striscia la notizia "intercetta" Speranza e Draghi, il brutale colloquio riservato | Video





Possibile che il solitamente imperturbabile Draghi sbrachi in questo modo? Sì, se a dargli corpo è voce è Dario Ballantini, imitatore e colonna del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Segue telefonata con Ursula Von der Leyen, perché il lavoro non dorme mai: "Come dici? Se mi approvi il Recovery Plan ti devo portare a cena? Benissimo, ma ti devo riportare a casa entro le 22, sei la mia Cenerentola", la lusinga con sapido riferimento alla situazione italiana.

Draghi intercettato da Striscia: guarda il video completo

Il coprifuoco, d'altronde, è tema del giorno. Anzi, della settimana. Quando Draghi-Ballantini si imbatte nell'onorevole Francesca Galizia del M5s, le annuncia: "Ho fatto una deroga per Salvini, può restare fuori da Palazzo Chigi anche fino all'1 di notte". Certo, c'è anche la preoccupazione per le riaperture: da lunedì 26 aprile riapriranno le scuole e con le lezioni in presenza si ripropone anche l'irrisolto problema dei focolai fuori dagli istituti, legati al sovraffollamento dei mezzi pubblici. "Ho concordato con il generale Figliuolo dei mezzi più sicuri per trasportare i ragazzi a scuola - confida al forzista Matteo Dall'Osso -: dei carri armati". Si ride, amaro. Gran finale con il "Draghi" di Striscia beccato fuori da Palazzo Chigi, a controllare l'auto "bozzata" a metà settimana. "Quantifichi i danni dell'ultimo tamponamento - ordina al suo factotum -, così faccio in tempo a inserirlo nel Recovery Plan. E si vesta un po' meglio".





