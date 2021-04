Striscia la Notizia, Radio News 24 e le segnalazioni sulle interviste a pagamento: le denunce degli ex collaboratori

24 aprile 2021 a

Striscia la Notizia torna a parlare di Radio News 24, l'emittente accusata di contattare diversi professionisti proponendo delle interviste gratuite, salvo poi chiedere soldi in cambio della registrazione. L'inviata del tg satirico, Chiara Squaglia, ha scoperto anche che la stessa Radio in alcune occasioni si è spacciata per altre emittenti nazionali, come Radio 24, che nulla hanno a che vedere con loro. Ci sono poi altri collaboratori che hanno rivelato a Striscia le pratiche che si chiedeva di adottare per trarre in inganno.

Il direttore generale di Radio 24 Federico Silvestri si è voluto dissociare: "Non abbiamo nulla a che fare con le iniziative della diversa emittente Radio News 24. Radio 24, infatti, non ha mai fornito servizi come quelli denunciati da Striscia e non propone agli intervistati alcuna vendita di video”. Un'ex collaboratrice della radio, inoltre, ha raccontato in forma anonima: “I titolari ci hanno sempre detto di non menzionare mai l’acquisto del video all’ospite contattato per l’intervista e la messa in onda”. Un’altra ex collaboratrice, invece, ha denunciato di non essere stata pagata: "Attualmente devo ancora percepire 4 mesi e mezzo di stipendio, circa 6mila euro. Non mi sono mai stati versati nemmeno i contributi”.

Il produttore dei programmi di Radio News 24 Emilio Giordani non ha voluto rilasciare alcun commento, ma ha mandato una email a Striscia nella quale smentisce tutto quanto rivelato dagli ex collaboratori e comunica che la società proprietaria di Radio News 24, "Adn Italia spa, ha stipulato un contratto con “You social srls”, cui ha ceduto spazi radiofonici/televisivi e web per alcuni format, pertanto si dissocia da ogni condotta posta in essere dalla “You social srls”.

