Isola dei Famosi, "invece di rompere i ma***". Scintille tra Tommaso Zorzi e Manuela Ferrera

Ancora una volta scintille. E non si fermano le polemiche all'Isola dei famosi. Stavolta, Tommaso Zorzi gela la new entry Manuela Ferrera, che è tornata alla ribalta in televisione dopo aver fatto qualche comparsa in studio da Piero Chiambretti. “Invece di rompere i ma**i meglio che spacchi i cocchi”, dice nella puntata del 26 aprile del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Manuela Ferrera, in questi ultimi giorni, ha avuto un momento di crisi con una sonora sfuriata con gli Arrivisti (Matteo Diamante, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia). Il confronto con gli altri è stato di fuoco. Zorzi chiede la calma.

“Se non iniziate a essere più coesi, durate meno di Akash. E tu Manuela invece di rompere i m** meglio che inizi a rompere i cocchi”, ribadisce. E' l'isola degli scontri: sembra una polveriera, tutti contro tutti. "Stare a tenere acceso un fuoco tutta la notte non è semplice”, spiega Emanuela Tittocchia. Che critica Manuela Ferrera dicendo: “Non si è addormentata, dormiva nella capanna”. Nella discussione interviene anche Rosaria Cannavò: “Noi siamo entrati come un gruppo e la prima cosa era collaborare. Dormiva tutto il giorno. Gli altri ancora non la conoscono. Si prende solo il sole e fa le passeggiate”.

Ma allora la Ferrera cerca di giustificarsi: “Mi sono scusata per il fuoco” ha specificato Manuela Ferrera all’Isola dei Famosi, “la sera precedente avevo dormito poco. Sono crollata. Per sopperire il giorno successivo sono stata otto ore davanti al fuoco. Rosaria mi aveva detto che era stata 3 ore con Gilles”. Alla fine ci pensa Iva Zanicchi a chiudere il cerchio. E con un intervento che fa da cornice a quanto successo, la cantante chiude il cerchio così: “Ma cosa dovete fare? Passare la cera sulla sabbia? Spolverare gli alberi? Devono ancora emergere. Non è facile vivere lì”.

