Isola dei Famosi, Manuela Ferrera: "Tre ore con Gilles Rocca". Durante la pubblicità Rosiara Cannavò scoppia a piangere

Nell'attuale edizione dell'Isola dei Famosi 2021 vengono mostrati spesso fuorionda, di ciò che succede durante le puntate. La stessa cosa è successa anche nella puntata di ieri, martedì 27 aprile 2021. Protagonisti assoluti della serata Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera che si sono scontrate in Palapa. La tensione era nell'aria già da parecchi giorni e alla fine, il litigio è scoppiato una volta per tutte. La convivenza sull'isola non è iniziata al meglio per le due, anche perché sono costrette a convivere, dato che fanno parte del gruppo degli Arrivisti e non possono raggiungere l'altro gruppo.

Nella puntata di ieri, le due naufraghe hanno polemizzato a proposito del turno davanti al fuoco. Manuela aveva detto con dente avvelenato: "Lei era stata ben tre ore con Gilles a passeggiare per far veglia sul fuoco". Parole che non sono andate giù né a Rosaria e nemmeno a Gilles Rocca, che vuole portare rispetto alla fidanzata Miriam. Un rispetto talmente profondo, da portarlo a rinunciare a un piatto di pasta nella serata di ieri. Anche Rosaria Cannavò è impegnata, motivo per cui nessuno dei due ha gradito questa insinuazione. Durante lo stacco pubblicitario, Rosaria è poi scoppiata in lacrime in Palapa.

"Ma ti pare che io, fidanzata, me ne vado con uno a passeggiare in spiaggia?" domanda retoricamente una Cannavò in lacrime. "No, ma è assurdo che lei dica che io le abbia detto che ho passeggiato tre ore... C'è qualcosa che non va". Valentina Persia ha cercato di consolare la Cannavò, affermando che se Manuela dovesse fare il doppio gioco allora loro la farebbero subito fuori. Presto è intervenuta anche Angela Melillo che ha rincuorato Rosaria, confidandole che per loro la cosa più importante sia sempre stata la lealtà. In poche parole, la Ferrera non avrebbe vita facile nemmeno nei Primitivi.

