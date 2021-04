Isola dei Famosi, sfregio e caos dietro le quinte: "Mi spiace per te", "Calza bucata". Un grosso caso per Ilary Blasi

28 aprile 2021 a

Un grosso caso all'Isola dei famosi. Già, perché ora Jeda Lenfoire, fidanzato di Vera Gemma, passa all'attaco su Instagram. Il punto è che qualcuno non ha accettato la sua presenza al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, quella Blasi che ha più volte dimostrato di adorare Jade. E così ecco che il ragazzo ha pubblicato un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram contro un opinionista 40enne di cui non ha fatto il nome. Era chiaro però si riferisse a Roger Garth e la conferma è arrivata subito dopo, su Fanpage.

Lo scontro tra i due prosegue da tempo. E nel suo sfogo Jeda si è detto pronto a far cadere la maschera da finto buonista dell’opinionista 40enne, destinatario del suo attacco. Prima ha affermato che Garth vale "quanto una calza bucata". E poi, soprattutto, ha svelato una serie di fatti che sarebbero accaduti dietro le quinte dell'Isola dei Famosi. In primis Jeda non ha per nulla gradito che l’amico di Ubaldo Lanzo a Domenica Live abbia paragonato Vera Gemma a Joker: "Non può mancare di rispetto a una donna in questo modo, denigrandola per l’aspetto fisico", ha tuonato.

Dunque, ha rivelato che in occasione della prima puntata lui era molto emozionato, era la sua prima volta in tv. E così dietro le quinte, al trucco, Roger si sarebbe avvicinato a lui e gli avrebbe chiesto il motivo per il quale si trovasse all’Isola. Quando lui ha risposto di essere il fidanzato di Vera Gemma, l'opinionista gli avrebbe in malo modo. "Gli ho spiegato che ero il ragazzo di Vera e lui mi ha risposto ‘Ah, mi dispiace tantissimo per te, mi dispiace che stai con Vera’. Il sottotesto era: come fai a stare con lei? Ho preferito non replicare e sono rimasto zitto". Insomma, se così fosse una frase davvero infelice.

