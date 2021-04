L'Eredità, "corrente filosofica con la S". La concorrente sbaglia e sbrocca, vola una parola irriferibile: e Insinna... ma davvero?

30 aprile 2021 a

E fu così che da Flavio Insinna, a L'Eredità, il quiz pre-serale campione di ascolti in onda su Rai 1, calò il gelo. La puntata è quella di ieri sera, giovedì 29 aprile, dove una nuova giovane concorrente, Giulia, presa dall'emozione si è... lasciata andare. A cosa? A un'espressione decisamente sopra le righe. Ma Giulia, di gaffe, ne ha inanellate parecchie, in una sola puntata.

Il primo scivolone arriva al primo gioco, subito insomma, quello degli abbinamenti. Flavio Insinna le chiede quante sono le regioni insulari italiane, ma la sua risposta lascia più che perplessi: "Cinque... Insulari?". Il conduttore, sbigottito, spiega: "Insulari... Sardegna e Sicilia". Tant'è, il gioco prosegue.

Si arriva così al duello con la campionessa, Monica. E Insinna domanda: "Corrente filosofica dell'antichità con la S". Ed ecco che la mitica Giulia, d'istinto, risponde: "Socratica". Errore. E quando Insinna le dice che la risposta è sbagliata, ecco che sbotta: "Caz***", afferma nel microfono. Parola che non sfugge a nessuno, nemmeno a Insinna, il cui volto parla chiarissimo (anche se finge di non sentire). E su Twitter si è scatenato un diluvio di commenti divertiti per la volgarità di Giulia.

Ma Giulia, nonostante gli scivoloni, alla fine riesce a vincere sulla campionessa Monica, che viene eliminata. La corsa della ragazza si ferma però al Triello, dove vince Davide, che si qualifica alla Ghigliottina con 210 mila euro, poi tagliati fino a 52.500 euro. Le parole indizio erano: generale, buon, trio, piacere, credere. La risposta data da Davide è stata "grado". Sbagliato: la soluzione era "principio".

