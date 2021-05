Domenica In, Mara Venier imbarazza Ambra Angiolini: "Ti sei lasciata con Allegri?", confidenze in diretta Rai

02 maggio 2021 a

“Dicono che ti sei lasciata con Massimiliano Allegri”. Mara Venier non poteva certo evitare la questione con Ambra Angiolini, che è stata ospite di Domenica In dopo aver condotto la diretta di Rai3 del concertone del Primo Maggio. Durante il quale la regia ha catturato degli sguardi di complicità tra la Angiolini e Francesco Renga, suo ex storico. “Ti vedevo un po’ triste, ho pensato che forse…”, ha incalzato la padrona di casa di Rai1.

A quel punto l’attrice ha smentito il gossip sull’ex allenatore della Juventus, che è in attesa di tornare in panchina: “Ma no, non è vero. Sono solo stanca”. E poi ha subito cambiato argomento: “Allora, che vuoi fare? Vuoi ballare?”. Gli sguardi, le gaffe e i sorrisi di Ambra e Renga avevano insospettito i fan dei due, ma a sentire la diretta interessata non ci sarebbe nulla che non va tra lei e Massimiliano Allegri. Comunque la Angiolini ha parlato di ex con la Venier, che si è lasciata andare ad una confidenza su Jerry Calà.

“Per me è un fratello - ha dichiarato - non c’è più l’amore di tanti anni fa, ma è subentrato un amore fraterno importante”. E lo stesso ha sostenuto Ambra su Renga: “Per te è un fratello, per me Francesco è un figlio. Ogni tanto lo sgrido anche. Lui si fa sgridare. Quelli non partoriti non hanno diritto di ribellarsi”, ha infine ironizzato.

