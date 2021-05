Pomeriggio 5, Barbara d'Urso: "Fedez? Da me non succede", Rai umiliata in diretta su Canale 5

03 maggio 2021 a

a

a

Dallo studio di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha rifilato una stoccata alla Rai: nella seconda parte della sua trasmissione in onda su Canale 5 ha infatti affrontato il tema di Fedez e del suo scontro con la Lega e soprattutto con i vertici di Viale Mazzini, accusati di aver provato a censurare il suo intervento sul ddl Zan per il concertone del primo maggio. A un certo punti Patrizia Groppelli ha preso la parola per dire che anche in altre trasmissioni viene chiesto agli ospiti di comunicare in anticipo cosa intendono dire in puntata.

"No, Barbara, questo non l'ho mai detto". La De Grenet sbotta e a Domenica Live succede il putiferio

Barbara d’Urso ha preso prontamente la palla al balzo per affermare che a Pomeriggio 5, così come in tutti i suoi altri programmi, non si è mai verificata una cosa del genere: “No, da me non credo proprio venga mai chiesto o detto di fare alcunché all’ospite”. E le persone presenti in studio hanno infatti confermato la veridicità delle affermazioni della d’Urso. Successivamente, sempre parlando del caso di Fedez, la conduttrice di Mediaset si è detta assolutamente d’accordo con Fedez.

"Il principe Alberto è il padre di mia figlia". Choc a Monaco: chi è la donna che terremota i reali. Una rivelazione sconvolgente | Foto

Infatti non ha fatto mistero di credere che il rapper avesse tutto il diritto di dire ciò che voleva sul palco del primo maggio: “Come se io andassi in una trasmissione e mi chiedessero di dire cosa avrei detto. Ma assolutamente no. Fedez aveva tutto il diritto di dire ciò che alla fine ha detto. Se tu mi inviti rischi ovviamente che io dica ciò che penso”.

"Troppo doloroso, non parliamone". Cesara Buonamici stoppa la D'Urso: la domanda su Sposini che la fa crollare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.