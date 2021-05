Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini: "Pronta a lasciare", un terremoto a Mediaset prima della diretta

Francesco Fredella 07 maggio 2021 a

"Piaccio anche ai bambini perché forse credono che sia un cartone animato": Elettra Lamborghini, ancora una volta, stupisce e tutti. E a "Venus Club", show tutto al femminile di Italia 1 condotto da Lorella Boccia, svela nuovi particolari inediti sotto gli occhi di Mara Maionchi e Iva Zanicchi, che sono ospiti fisse del programma.

"Un po' è vero. Non è una cosa che ho studiato, è qualcosa che è venuta da sé", continua la Lamborghini riferendosi al fatto che pare non si impegni abbastanza per piacere al pubblico. La Lamborghini, intanto, ha raccontato di essere pronta a lasciare la tv per dedicarsi alla musica e ad altro. Un vero peccato perché all’Isola dei famosi ha praticamente conquistato il cuore di tutti. E in studi si scherza anche sul lato B della cantante. "Sei simpatica e anche il tuo sedere è simpatico", dice Mara Maionchi . Il pubblico a casa scherza, ride. "Lei non fa nulla per piacere - conclude Zanicchi - e allora piace".

Ma di Elettra Lamborghini si parla soprattutto per il suo patrimonio. Lei, classe 1994, è un’ ereditiera con la passione per la musica e per la tv. Ovviamente anche per l’imprenditoria. Da pochi anni ha sposato Afrojack, dj e Producer di fama mondiale. “Take Over Control” e “In your face” sono solo alcuni dei suoi successi. “Con lui posso essere me stessa, fare dire cosa mi pare”, aveva svelato l’ereditiera. Delle sua vita privata, però, si sa molto poco. Elettra preferisce tenerla lontano dai riflettori e dal mondo del gossip.

