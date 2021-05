Verissimo, Giorgia Meloni: "Mi hanno augurato di abortire". Fuori i nomi, ecco chi è stato

07 maggio 2021 a

a

a

Ospite attesissima nella puntata dell'8 maggio di Verissimo è Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia si è concessa alle telecamere di Canale 5, ripercorrendo con Silvia Toffanin i momenti più belli e più tristi della sua vita. Tra quelli più belli c'è sicuramente la figlia Ginevra, avuta dal compagno giornalista Andrea Giambruno. Anche però in questa parentesi felice, la Meloni non può non ricordare gli insulti subiti: "Le critiche sono la cosa più naturale per chi fa il mio lavoro. Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire. Questa cosa l’ho patita perché mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta".

Video su questo argomento "Il Copasir se ne deve sempre occupare". Meloni e l'incontro tra Renzi e l'agente dei servizi segreti: c'è una sola domanda

Da qui un'altra ammissione: la numero uno di FdI non ha negato che avrebbe voluto donare a Ginevra un fratellino, o sorellina ovviamente. "Per il legame che ho con mia sorella, è dura accettare che Ginevra sia figlia unica - ha confessato alla Toffanin -. Quando diventi madre è come se smettessi di vivere avendo come baricentro te stesso. I figli ti fanno sperimentare tutte le tue emozioni più grandi". Poi il pensiero va al suo compagno di vita, con il quale, precisa, non è ancora sposata: "Lui non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra – e conclude – non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi. È come se le cose fossero già in equilibrio".

"Albertini e Bertolaso erano stufi dei no". Salvini, prima reazione a botta calda: una bomba sulla Meloni, "ora cosa dite?"

Oltre ad Andrea, la Meloni ha altre due persone importantissime che le stanno sempre accanto: mamma e sorella. "Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella, invece, è stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca".

"Il sorriso freddo della Meloni". Roncone dalla Merlino, valanga di fango su Salvini: "Per continuare ad esistere..." | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.