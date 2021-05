Verissimo, Giorgia Meloni: "Quanto vale l'intervista dalla Toffanin", mossa spacca-sondaggi? Gira una voce su Salvini...

08 maggio 2021 a

“Fossi Salvini sarei nero per l’intervista della Meloni dalla Toffanin”. Così Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano molto apprezzato nell’ambiente televisivo, si è espresso sull’ospitata che la leader di Fratelli d’Italia si è concessa nel salotto di Verissimo. La trasmissione di punta di Canale 5 ultimamente si è allargata anche alla politica: prima ha accolto Maria Elena Boschi e Rocco Casalino, ora Giorgia Meloni. E le interviste hanno avuto un punto in comune: sono state diverse da tutte le altre perché più umane e intime, con la sfera politica che è stata soltanto sfiorata.

“Taglio familiare, femminile, umano - ha scritto Candela in un tweet - a livello mediatico (elettorale) vale più di venti interviste copia e incolla da Giordano, Del Debbio e Porro”. E quindi secondo il giornalista di Dagospia l’intervento della Meloni a Verissimo può avere un valore anche dal punto di vista elettorale: sarà curioso vedere i prossimi sondaggi se subiranno variazioni significative in favore della leader di Fdi, che è ormai in ascesa da mesi.

Di certo c’è che la sua intervista dalla Toffanin era molto attesa, anche perché la Meloni si è mostrata in una maniera in cui non è solita fare nella quotidianità politica. A Verissimo ha ripercorso tutta la sua infanzia caratterizzata dall’amore per la madre e la sorella, ma allo stesso tempo dal burrascoso rapporto con il padre: “A mia madre devo tutto, il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella, invece, è stata la mia guida. Mio padre? Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto”.

