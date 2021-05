Che Tempo Che Fa, Mara Venier confessa: "Presa in giro per la pelle scura, mi chiudevo in bagno e mi lavavo con l'Ajax"

10 maggio 2021 a

a

a

Fabio Fazio a Domenica In e Mara Venier a Che Tempo Che Fa. La conduttrice di Rai1 è stata ospite del programma di Rai3 nella puntata del 9 maggio. Qui la Venier si è lasciata andare a un divertente siparietto con Luciana Littizzetto: "Prima il virus, adesso il razzo… Sai che vivo a Roma, io non ho dormito stanotte. Avevano detto di stare lontano dalle vetrate e non all’ultimo piano, ma io vivo in una mansarda piena di vetrate. Praticamente ho fatto mattina, i pezzi non sono caduti". E ancora: "Signori cinesi, io vi amo tantissimo, ma ce date un attimo di pace?".

"Sul ritorno di fiamma con Briatore, lei..." Gregoraci, clamorosa soffiata dopo Domenica In: cosa spunta

Tornando alla vita privata, la conduttrice ha svelato il segreto con cui ha conquistato il marito Nicola Carraro: "Con una buona pasta e fagioli, meglio di qualsiasi altra cosa. L’ho conquistato con la cucina. Poi c’è stata una serata a base di grappa. Mangio continuamente, durante la pandemia ho preso 13 chili. Ma adoro cucinare, mi rilassa", ha poi confessato.La Venier ha però una rivelazione che in pochissimi conoscono: il suo vero cognome è Povoleri. "Venier - ha spiegato da Fazio - me l’ha messo il regista del mio primo film. Io non volevo fare l’attrice, accompagnai il mio marito di allora, mi vide il regista e mi scelse. Io nasco come attrice impegnata".

"L'uno dall'altra". Fabio Fazio e Mara Venier, gira una voce... Dalla Rai la più impensabili delle decisioni

Spazio ancora al trascorso personale del volto di Domenica In: "Mi sono sposata a 17 anni ed ero incinta di Elisabetta, ma non sono stata mai giudicata. C’era una certa mentalità all’epoca, ma i miei genitori non mi hanno mai giudicata, soprattutto mia madre, visto che mio padre se ne è andato quando avevo 23 anni". E ancora sulla sua giovinezza ha raccontato: "Ero bruttissima. Ho ancora un colore di pelle ambrato, ma quando ero piccola venivo presa in giro. Mi dicevano “Ma tuo papà è marocchino?”, pensando che fosse un uomo di colore. Io tornavo a casa, mi chiudevo in bagno e mi lavavo con l’Ajax. Mia sorella invece era bionda e bellissima, io ero Calimero". Sul futuro la conduttrice ha idee chiarissime: "Domenica In? Sono a 12 edizioni. Se mi regge il fisico, faccio anche la prossima. Stiamo a dire sempre le stesse cose qua, ormai non siamo più credibili. Sanremo? Ci manca quello, lo farai tu?".

"Da quella visita uscì devastata e in lacrime". Venier, il dramma e la malattia. Parla l'amica Rizzoli: "Dietro quello sguardo, ci cela ben altro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.