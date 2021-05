Che Tempo Che Fa, Mara Venier sul passato: "Una delle prime relazioni". Nome pesantissimo, ecco con chi è stata

Francesco Fredella 10 maggio 2021 a

Mara Venier a Che Tempo Che Fa su Rai3 torna a parlare di sua madre, morta 2015 dopo essersi ammalata di Alzheimer. Un momento durissimo per la conduttrice di Rai1, che nel corso degli anni ha sempre parlato di quello che ha vissuto a causa della malattia di sua madre. Ora ha deciso di raccontare tutto in un libro, che s'intitola: ‘Mamma, ti ricordi di Me?’. Un vero tuffo indietro nel tempo per ripercorrere tutti i momenti. Mara ha sempre raccontato di aver sofferto tantissimo per la morte di sua madre, che ha lasciato un vero vuoto nel suo cuore ed ha iniziato a scrivere il libro nel 2016. Per lungo tempo è rimasto un progetto interrotto poi, anche grazie a suo marito Nicola, è riuscita a completarlo.

“Grazie a tutti! Il libro è appena uscito e sta già andando molto bene. Grazie”, racconta da Fabio Fazio. Ma in questo libro si parla anche del suo passato: l'addio a Mestre e l'arrivo a Roma, dove ha iniziato a fare la conduttrice. "E quando Mara era diventata famosa quando andava a fare la spesa o si recava in farmacia diceva che era la madre di Mara Venier", racconta la conduttrice. Nel libro c'è spazio anche per gli amori e per il primo fidanzatino della Venier: si tratta del principe Sebastiano Furstenberg. Mara racconta nelle pagine della sua autobiografia che a suo padre non piaceva perché aveva una vita diversa, era ricco (Mara, lo ricordiamo, era la figlia di un ferroviere). A 16 anni era molto corteggiata ed il Principe sembrava innamorato di lei. Andò persino ad una festa a Palazzo e sua madre Elsa, che sapeva cucire, andò a comprare le stoffe.

Ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo: l'abito cambiò colore e Mara tornò a casa con una camicia del principe. Alla fine dell'intervista si parla di Domenica in. Continuerà? Pare di sì. Poi dovrebbe esserci lo stop. "Stiamo sempre qui a dire le stesse cose. Non siamo più credibili”, conclude la Venier.

