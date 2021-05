Verissimo, "nemmeno io lo vedevo": sfuriata di Maria De Filippi, Denny e ciò che nessuno poteva aspettarsi

15 maggio 2021 a

A Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata in onda su Canale 5 oggi, sabato 15 maggio, sfilano i concorrenti di Amici a poche ore dalla finalissima di questa sera. Tra loro anche Denny, all'anagrafe Dennis Rizzi, che nel talent-show Mediaset ha fatto un importante percorso di crescita. Ad Amici il cantautore di Settimo Torinese, classe 2001, ha presentato l’inedito ‘0 Passi’ e ha spiegato che mai si sarebbe immaginato di arrivare alla finalissima.

Dalla Toffanin è stato proposto un collage delle immagini più belle relative al percorso di Danny ad Amici: le critiche, le difficoltà, le esibizioni, la sua voglia di dare sempre il massimo. Da par suo, lui si è detto fiero e soddisfatto, ricordando come meno di un anno fa facesse il barbiere. E ancora, ha rivelato di aver iniziato a scrivere i primi testi delle canzoni a 13 anni.

Quindi le parole su Maria De Filippi: "Le devo tanto, a volte mi ha sgridato ma perché vedeva che potevo dare di più quando nemmeno io lo vedevo", ha svelato. Insomma, Maria lo ha pungolato per dare il massimo. Nel corso della stagione di Amici, Denny ha iniziato anche una storia con la ballerina Rosa Di Grazia, anche lei ospite a Verissimo. E il cantante ha spiegato di temere molto di soffrire per lei, poiché davvero innamorato. Da par suo, anche la Di Grazia ha detto di amarlo tantissimo, e ha anche confessato che ci sono stati molti momenti di gelosia: la convivenza con gli altri ragazzi di Amici, in una storia appena nata e così appassionata, non ha infatti aiutato.

